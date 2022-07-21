Москва, 21 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Сбербанк через свой телеграм-канал 21 июля известил об устранении массового сбоя в работе приложения и сайта. Корреспондент ИА REGNUM убедился, что приложение Сбера действительно работает, но со входом на сайт всё ещё есть проблема.

Логотип Сбер

«Всё заработало! Пробуйте перезайти», — предлагают в Сбере.

Как сообщало ИА REGNUM, после массового сбоя в само приложение Сбера было можно зайти, но никакие личные данные в сервисе были недоступны. Также оказался недоступен сайт банка.

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