Москва, 21 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. У Путина все хорошо, у него все нормально со здоровьем, заявил 21 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, разные утки насчет состояния здоровья президента в последние месяцы вбрасывают украинские, американские и британские информационные «специалисты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это не что иное, как утки, мы об этом говорим», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, состоянием здоровья российского президента Владимира Путина интересуются многие, особенно после того, как 20 мюля во время своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин извинился за свой кашель, пояснив, что во время его визита в Тегеран кондиционер «шуровал как следует».

Читайте также: Путин объяснил, что начал кашлять из-за работы кондиционеров в Тегеране

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс на Аспенском форуме по безопасности заявил, что Путин «слишком здоров».

Читайте также: Директор ЦРУ оценил здоровье Путина и посетовал на собственную седину