Брюссель, 21 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Совет Евросоюза 21 июля утвердил седьмой пакет санкций против России. Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в него включили частичное эмбарго на золото.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Как сообщало ИА REGNUM, в проект мер Еврокомиссии по усилению действующих санкций против России не включён запрет на импорт готовых золотых ювелирных изделий. 21 июля запрет на импорт золота из России вступил в силу в Великобритании.

Тем временем, Еврокомиссия заявила, что выделит 500 млн евро для доукомплектования арсеналов стран ЕС, истощенных из-за поставок оружия Киеву.

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