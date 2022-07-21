Вашингтон, 21 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс взял и развеял нагнетаемые в последнее время слухи о болезни российского президента Владимира Путина, сообщив о своих собственных недугах.

Скриншот страницы ren.tv Владимир Путин

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но, насколько мы можем судить, он слишком здоров», — заявил глава профильного ведомства на Аспенском форуме по безопасности.

Говоря о своём здоровье, Уильям Бёрнс пояснил, что поседел из-за переговоров с Россией и Ираном:

«Большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2022 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс побывал в Ереване, хотя посольство США не объявляло о том, что запланирован подобный визит.

В мае появившиеся в Европе слухи о якобы болезни Владимира Путина прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга.

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