Москва, 21 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Известный в последнее время своими жёсткими высказываниями зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вновь прошёлся по персоналиям западных политиков, передает 21 июля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», — отозвался Медведев об американском президенте Джо Байдене.

Досталось и Евросоюзу:

«Городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Медведев иронизировал над манерой лидеров стран Запада сваливать собственные ошибки на действия Москвы, перечислив 11 «грехов», в которых западная сторона обвиняет Россию.

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