Тегеран, 21 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Торговый обмен Ирана с соседними государствами и странами Восточной Азии может увеличиться до 100 миллиардов долларов, заявил иранский законодатель. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 20 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Мохсен Зангане, депутат и член парламентского комитета по планированию и бюджету, заявил агентству Mehr, что недавние визиты различных глав государств в Тегеран свидетельствуют об экономической и политической дипломатии администрации президента Ибрагима Раиси.

«С момента прихода новой администрации состоялось несколько встреч между иранскими властями и высокопоставленными должностными лицами разных стран по всему миру, что является признаком того, что руководство Ирана движется к расширению связей со странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, что является поворотным моментом во внешней политике Ирана», — упомянул Зангане.

Депутат также призвал различные министерства, такие как министерство промышленности, шахт и торговли, а также министерство сельского хозяйства, министерство нефти и министерство культурного наследия, туризма и ремесел, подготовить почву для повышения возможностей сотрудничества с соседними, региональными, азиатскими и латиноамериканскими странами.

Что касается последствий проведения встреч между иранскими и другими главами государств, член парламента заявил, что переговоры могут предоставить Ирану возможность аннулировать незаконные санкции, введенные Соединенными Штатами.

«Исламская Республика в основном экспортирует свои товары в соседние государства, Китай и Россию, в то время как европейские страны имеют лишь 4−5-процентную долю во внешнеторговых обменах Ирана; таким образом, сосредоточение внимания на региональных странах в отношении развития торговли может проложить путь к удвоению объема экспорта в эти государства», — отметил он.