Москва, 21 июля, 2022, 00:04 — ИА Регнум. На пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» президенту России Владимиру Путину представили четыре предпринимательских проекта, нацеленных на развитие внутреннего туризма, экологическое просвещение, грамотное налаживание производственных цепочек и подготовку кадров. Все проекты были объединены в блок «Доверие для экономики».

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы живем в такое время, когда без фактора доверия предпринимательство развиваться серьезно вряд ли может. Это доверие — сложная работа для всех элементов общества, оно должно опираться на взаимодействие государственной власти и предпринимательства, элементов общества и предпринимательства. Опираясь на этот фактор, мы сможем добиться серьёзного экономического прогресса», — сказал председатель экспертного совета АСИ, глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов .

Первый проект по развитию кемпинг-туризма гостям пленарного заседания представил — официальный представитель японской корпорации SUISONIA, основатель галереи современного искусства PENNLAB Gallery Николай Дмитриев. Идея подразумевает создание новых возможностей для микро-бизнеса и МСП, однако для этого необходимо смягчить законодательные барьеры.

«Для реализации моей комплексной системы развития этого туризма нужно упростить возможность предпринимателям создавать кемпинги и туртропы на землях разных категорий с высоким природно-рекреационным потенциалом. Существующее земельное законодательство для этого не адаптировано. Подойдя системно к развитию кемпинг-туризма, мы получим многомиллиардную отрасль, стимулирующую экономику и наукоёмкие отрасли. При этом повысим доверие предпринимателей и дадим возможность десяткам миллионов россиян получить доступный отдых и свободно путешествовать по России и наслаждаться её большим природным и культурно-историческим богатством», — сказал Николай Дмитриев.

Владимир Путин отметил, что проекты по развитию внутреннего туризма сейчас актуальны как никогда и в этом вопросе нужны дополнительные усилия со стороны государства: «Возможности у нас колоссальные, но нужна правильная организация. Главное, чтобы не наносился урон природе, особенно в заповедных зонах. Этот вопросы мы с коллегами обсудим и все необходимое сделаем».

Самый молодой министр Иркутской области Маргарита Цыганова, отвечающая за молодежную политику, представила проект Всероссийского молодежного экологического кампуса «Эко-Цех». По ее словам, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо ее включение в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование».

«Эко-Цех» развернет свою деятельность на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске. Более того, он создается в рамках проекта комплексного развития города, реализуемого правительством региона при участии ВЭБ. РФ. Созданная экосистема будет готовить лидеров конструктивных экологических изменений среди молодежи, которые смогут тиражировать положительные практики по всей России. Мы планируем обучать порядка 100 тысяч лидеров в год и уверены, что эти лидеры создадут комьюнити по всей России. Это поможет увеличить на 15% количество малых предприятий и НКО, реализующих проекты повышенной экологической ответственности. Кроме того, мы — молодежь, видим мировую столицу экологии — экогород будущего на территории Байкальска на побережье озера Байкал», — рассказала Маргарита Цыганова.

По словам главы государства, идея создания — хорошая идея и ее необходимо поддержать.

Руководитель проекта «Московская техническая школа» Алексей Корзун рассказал Владимиру Путину об облачной экосистеме Routek. Суть проекта — в открытом доступе заказчиков к распределенной сети свободных производственных мощностей для оперативного производства запчастей, прототипов и оригинальных деталей. Онлайн-система сама выстраивает производственные цепочки заказчика (государство или бизнес): от разработки модели до производства на свободных производственных мощностях.

«Наша идея заключается в развитии платформы, предоставляющей быстрый и простой доступ к свободным производственным мощностям. Изобретатели, инженеры, предприниматели и МСП от Калининграда до Владивостока могут легко воспользоваться платформой для реализации своих идей», — пояснил Алексей Корзун.

Владимир Путин порекомендовал обратить внимание на этот проект Президенту Сбербанка России Герману Грефу, также присутствующему на пленарном заседании форума.

Алина Досканова, заместитель генерального директора Агентства развития профессии и навыков (Вордлскиллс Россия), представила проект Международного института сотрудничества по развитию навыков и профессий.

«Мы развиваем систему подготовки кадров и рынка труда с упором на создание новых технологий и навыков. Сегодня нужен новый международный институт, который будет целостно заниматься развитием профессий и карьерой человека — а не фрагментарно и по отдельности, как это происходит сейчас в Международной организации труда, Ворлдскиллс, Международной организации миграции, ЮНЕСКО. Для нас статус учредителя такой международной организации и создание штаб-квартиры в России — это важные позиции, это не давление, это уважение», — сказала Алина Досканова.

В результате для России открываются новые возможности, считает автор проекта. Страна сможет быстро создавать стандарты рабочих мест, профессий и навыков, с одной стороны, высокоэффективных, с другой стороны, совместимых и учитывающих культурное разнообразие стран. Это позволит развивать рынок труда с другими странами, получать доступ к трудовым ресурсам и талантам; помогать компаниям легче выходить на зарубежные рынки, реализовывать совместные программы развития и, конечно, проводить соревнования. Уже собран альянс стран-основателей Международной организации. Это ближний круг стран ЕАЭС и прагматичная кооперация со странами БРИКС+. Кроме того, есть запрос от стран Африки и Ближнего Востока на комплексные решения по кадровому обеспечению промышленного роста. Для создания такой организации нужно содействие Минэкономразвития, отметила автор проекта.

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