Москва, 20 июля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московский «Локомотив» подпишет с 21-летним российским центрфорвардом Иваном Игнатьевым однолетнее соглашение с опцией продления еще на два сезона.

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По информации источника, футболист подпишет контракт с «железнодорожниками» до конца недели. На данный момент Игнатьев находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Иван Игнатьев, выступая за самарские «Крылья Советов» на правах аренды, принял участие в пяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала».