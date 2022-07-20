Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Власти США рассчитывают на возобновление работы газопровода «Северный поток», так как видят в этом фактор европейской энергетической безопасности в краткосрочной перспективе. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«"Северный поток» был бы важным элементом этого… Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что Газпром будет выполнять существующие контракты», — сказал он в ответ на вопрос о том, правда ли он считает, что «Северный поток» может восполнить запасы газа в Европе.

При этом официальный представитель Госдепа уточнил, что в краткосрочной перспективе, до того момента, пока страны Европы не снизят свою зависимость от энергоносителей из РФ, «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в случае, если будет введено обсуждаемое странами Группы семи ограничение цены на российскую нефть, и её стоимость из-за этого окажется ниже затрат на нефтедобычу, Россия не станет поставлять черное золото на мировые рынки.