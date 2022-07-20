Милан, Италия, , 22:57 — REGNUM Миланский «Интер» предложил «Фиорентине» из Флоренции 15 миллионов евро за трансфер 24-летнего центрального защитника сборной Сербии Николы Миленковича. Об этом 20 июля сообщил журналист Николо Скира.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Никола Миленкович принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Аталанты» и получил восемь желтых и одну красную карточки.

За «Фиорентину» Никола Миленкович выступает с 1 июля 2017 года после перехода из сербского «Партизана» за 5,5 миллиона евро. Текущее соглашение защитника с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2023 года.