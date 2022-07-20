Путин поддержал социальные проекты участников форума АСИ и Росконгресса
Москва, 20 июля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством России инициативы, направленные на развитие телемедицины, сети семейных МФЦ, создания нового стандарта работы домов престарелых, а также мобильной карты доступности территорий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все эти проекты представили главе государства на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
В частности, Максим Чернин из Москвы представил телемедицинский сервис «Доктор рядом». Устройство с помощью искусственного интеллекта опрашивает человека о проблеме и на основе алгоритма определяет дальнейшие шаги: записывает на прием, оформляет запись к узкому профильному специалисту, инициирует вызов врача на дом или в крайнем случае — вызов скорой помощи. «Доктор рядом» провел уже более 400 тысяч консультаций по всей стране, включая более 100 тысяч бесплатных консультаций во время первой волны карантина из-за ковида.
Сейчас Минздрав России возражает против того, чтобы рецептурные лекарства выписывались таким образом, и чтобы диагноз ставился, когда используются только средства телекоммуникации. Тем не менее, по словам Владимира Путина, телемедицина будет развиваться, а сферы ее применения — увеличиваться.
Поддержку получит и проект «Цифровая забота — умный дом престарелых», который представил Андрей Образцов из Новгородской области. Дома престарелых и инвалидов предлагается оснастить системой «умный дом» с голосовым управлением. Через «умную» колонку будет возможно голосом управлять шторами, освещением, телевизором, окном, кроватью, дверью. Система поможет найти ответы на различные вопросы в интернете, прослушать новости или музыку, узнать прогноз погоды, а также сыграть в интерактивные игры.
Еще один проект — семейный многофункциональный центр — президенту представила Светлана Черенкова из Орловской области. Запросы семей с детьми здесь обрабатываются в режиме «одного окна». Разработаны новые форматы взаимодействия, удобные социальные сервисы. Создан единый маршрут приема обращений семей через очную площадку, региональную семейную линию, семейный и паблик в соцсетях.
По мнению Светланы Черенковой, создание сети таких МФЦ на территории страны позволит развить экосистему поддержки семей с детьми с доступными социальными сервисами.
Центры могут стать и инструментом информирования жителей об их правах в социальной сфере.
Виолетта Журавская из Свердловской области рассказала президенту о проекте «Город без границ». Это мобильное приложение, которое помогает людям с инвалидностью решать проблемы, возникающие при передвижении в городской среде, при помощи приложения-навигатора, способного простраивать маршруты, огибая все препятствия на пути. Для дальнейшего развития проекта необходимо продолжить качественно оцифровывать городскую инфраструктуру.
Владимир Путин назвал предложенное решение в «высшей степени важным и заслуживающим максимальной реализации». Президент обсудит этот вопрос с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, отвечающим за развитие инфраструктуры в населенных пунктах страны.