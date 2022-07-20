Коктебель , Крым, 20 июля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В среду, 20 июля, в Международном детском центре «Артек» состоялась торжественная Церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для школьников 5-7 классов и участников международного трека конкурса.

ИА REGNUM Артек

Церемонию традиционно открыл парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты поддержки новых друзей. Школьников поздравили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Видеопоздравление для школьников направила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«Мы всех вас поздравляем с победой, ведь то, что вы в финале, здесь, в «Артеке», из нескольких миллионов участников конкурса «Большая перемена» — это уже невероятная победа. И я хочу сказать, что для вас действительно не существует границ, как это поется в гимне «Большой перемены», потому что в этом году к команде «Большой перемены» присоединились впервые ребята из Донбасса. Более того, в этом году «Большая перемена» стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира. Ребята, знаете, эта церемония хоть и посвящена закрытию конкурса, но для вас это скорее «Церемония открытия», потому что для вас все только начинается. «Большая перемена» открывает настоящие таланты. Все участники финала получают в качестве приза — путешествие. Триста победителей едут на поезде из Санкт-Петербурга во Владивосток, но и каждый из участников финала получает возможность совершить путешествие по нашей прекрасной и огромной стране. Но это не всё: вы уезжаете отсюда с новыми друзьями, уезжаете с единомышленниками, с новыми проектами, новыми мечтами. У вас все впереди, ребята, потому что сейчас время возможностей, потому что сейчас время России, потому что сейчас наступает ваше время. Успехов вам и удачи!», — поздравил школьников Сергей Кириенко.

Финал «Большой перемены» для учеников 5-7 классов и иностранцев проходил в Международном детском центре «Артек» с 17 по 20 июля. В рамках решающих испытаний ребята решали кейсы, объединившись в команды по 10 человек. Школьники 5-7 классов придумывали собственные миры, а иностранцы разрабатывали туристические маршруты по России. Эксперты оценивали компетенции участников — логическое мышление, креативность, умение работать в команде, навыки коммуникации и сотрудничества.

Победителями стали 300 учеников 5-7 классов, 88 из них повторно. Наибольшее число победителей в этой возрастной категории — из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей. 21% победителей выбрали вызов «Помни!», 18% — «Познавай Россию!», 12% – «Расскажи о главном!».

В международном треке победителями стали 58 школьников, 22 из них — ребята из Донецкой народной республики, 9 — приехали из Казахстана, 5 – из Республики Молдова. Все победители международного трека конкурса получат возможность бесплатно пройти обучение в ведущих российских вузах.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности, рассказал участникам церемонии закрытия Дмитрий Пегов.

«Разрешите от коллектива Российских железных дорог поздравить вас с сегодняшним днем и, конечно же, по традиции мы подготовили замечательный подарок — 300 человек отправятся на нашем поезде в «Путешествие мечты» (150 в одну сторону и — 150 в другую). 5 сентября поезд стартует из Санкт-Петербурга и проедет почти через всю Россию. Вы посетите 12 городов, познакомитесь с их историей, увидите множество достопримечательностей, включая озеро Байкал, а завершите путешествие во Владивостоке. Чтобы вам стало ещё интереснее, открою секрет – мы подготовили сюрприз в районе Иркутска – без сюрпризов мы не можем. Подробности вы узнаете уже в пути. Уверен это путешествие вам понравится и запомнится на всю жизнь. Вы молодцы!», — сказал ребятам Дмитрий Пегов.

Также победителей конкурса поздравил Дмитрий Артюхов: «Ребята, вы большие молодцы — молодые, талантливые! У вас впереди огромное будущее. Знаете, сегодня, когда я общался с финалистами «Большой перемены», я увидел, как сильно вы хотите познать нашу большую, любимую родину. Замечательно, что уже есть такие подарки, возможности, как поездка от Санкт-Петербурга до Владивостока. Но мы решили, что обязательно вам нужно показать и наш Север, нашу Арктику. Прошлогодние победители «Большой перемены» впервые в жизни оказались на ледоколе, летали на вертолетах. Хочу, чтобы у вас была такая же возможность, причем мы сделаем все, чтобы вы все смогли принять участие: как победители, так и финалисты. Ребята, дерзайте! У вас обязательно все получится».

Финалистов «Большой перемены» поприветствовала заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«Дорогие друзья, вы не просто прошли все этапы конкурса, вы стали частью дружной команды, объединяющей тысячи талантливых ребят по всей стране, — отметила она, — Благодаря таким проектам, как «Большая перемена», вы можете уже сейчас познакомиться со множеством отраслей, десятками профессий, попробовать себя в качестве специалиста по самым разным направлениям и найти дело по душе, работу своей мечты».

Татьяна Терентьева пожелала молодым людям не бояться мечтать и предложила погрузиться в мир производственных задач и инженерных решений Госкорпорации, объявив розыгрыш приглашений на участие в профильных сменах Росатома в одном из атомных городов в 2022–2023 году».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

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