Пекин, 20 июля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Стратегический ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может дать Китай, считающий остров своей неотъемлемой территорией. Об этом 20 июля пишет издание Global Times со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Указывается, что, по мнению научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сяна, администрация президента США Джо Байдена недооценивает решимость властей КНР в этом вопросе и потому идёт на максимальное обострение для того, чтобы увидеть реакцию своего геополитического соперника.

При этом Лю Сян подчеркнул, что военный ответ Пекина в этой ситуации уже определён, а потому спикер палаты представителей американского Конгресса должна осознавать, что она станет ответственной за разжигание конфликта, который может оказаться более опасным, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Китая предупредило, что примет «решительные меры», если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приедет на Тайвань.