Вашингтон, 20 июля 2022, 20:24 — REGNUM На фоне беспрецедентной нехватки новобранцев минобороны США собирается провести сокращение американских Вооружённых сил (ВС). Об этом 20 июля сообщает агентство Associated Press.

Армия США
Армия США
(сс) The U.S. Army

В публикации указывается, что численность армии США в 2022 году составит порядка 466,4 тыс. человек вместо 476 тыс. ожидаемых, а в 2023 году снизится до 445 тысяч человек.

Также указывается, что американские ВС на протяжении двух с половиной месяцев смогли набрать только половину из требующихся для них 60 тысяч новобранцев. При этом, по мнению военачальников США, к 1 октября 2022 года недобор может составить 25%.

При этом отмечается, что в Пентагоне считают, что такая ситуация связана с тем, что частные компании предлагают молодым американцам гораздо более выгодные условия труда и армия страны проигрывает в такой конкуренции. На этом фоне американское минобороны считает единственным оптимальным решением сокращение численности армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что способности США оказывать влияние на деятельность ООН мешает огромная задолженность американских властей перед этой организацией.