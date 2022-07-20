Вашингтон, , 20:24 — REGNUM На фоне беспрецедентной нехватки новобранцев минобороны США собирается провести сокращение американских Вооружённых сил (ВС). Об этом 20 июля сообщает агентство Associated Press.

Армия США (сс) The U.S. Army

В публикации указывается, что численность армии США в 2022 году составит порядка 466,4 тыс. человек вместо 476 тыс. ожидаемых, а в 2023 году снизится до 445 тысяч человек.

Также указывается, что американские ВС на протяжении двух с половиной месяцев смогли набрать только половину из требующихся для них 60 тысяч новобранцев. При этом, по мнению военачальников США, к 1 октября 2022 года недобор может составить 25%.

При этом отмечается, что в Пентагоне считают, что такая ситуация связана с тем, что частные компании предлагают молодым американцам гораздо более выгодные условия труда и армия страны проигрывает в такой конкуренции. На этом фоне американское минобороны считает единственным оптимальным решением сокращение численности армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что способности США оказывать влияние на деятельность ООН мешает огромная задолженность американских властей перед этой организацией.