Москва, , 19:06 — REGNUM «Десятку» миллиардов рублей для оснащения белорусских школ российскими инженерными классами поручил найти председателю государственной корпорации «ВЭБ. РФ» Игорю Шувалову президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 20 июля в ходе пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе сессии сооснователь компании «Роббо» из Санкт-Петербурга Павел Фролов попросил российского лидера помочь проекту по оснащению всех школ РФ инженерными классами, выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва, а также посодействовать в экспорте технологий, оснащая школы в Белоруссии.

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», — сказал он.

При этом Фролов уточнил, что он намерен провести оснащение «роббо классами» все школы России и культурные центры за рубежом по линии Россотрудничества и МИД РФ, указав, что такой платформой также интересуются Китай, Япония, Финляндия и Южная Корея.

«То, что вы предлагаете, безусловно, очень важно. Здесь бы я попросил и Светлану (Чупшеву, главу АСИ), и Диму (спецпредставителя президента по цифровизации Дмитрия Пескова), это действительно очень важно», — ответил на этом президент России.

Также глава Российского государства обратился главе ВЭБ Игорю Шувалову, также принимавшему участие в пленарной сессии.

«Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», — добавил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что белорусской стороне нужно в этом вопросе «помочь обязательно», так как это близкое и союзное России государство.

«Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение ближайшего времени президент России Владимир Путин намерен дать указания министру сельского хозяйства страны Дмитрию Патрушеву для развития производства отечественного напитка из иван-чая, который лучше кока-колы, где «одна химия».