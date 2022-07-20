Мюнхен, Германия, , 18:07 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассматривает вариант только с переходом в мюнхенскую «Баварию». Об этом 20 июля сообщило испанское издание Sport.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» 65+20 миллионов евро за трансфер де Йонга, однако футболист не горит желаем перейти в клуб из Манчестера.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также хавбек получил пять желтых и одну красную карточки.

Текущее соглашение Френки де Йонга с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.