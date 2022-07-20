Москва, 20 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени президент России Владимир Путин намерен дать указания министру сельского хозяйства страны Дмитрию Патрушеву для развития производства отечественного напитка из иван-чая, который лучше кока-колы, где «одна химия». Он заявил об этом 20 июля форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе форума к российскому лидеру обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая, который предложил развивать производство в РФ этого традиционного напитка.

«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола, там одна химия», — ответил на это Путин.

Также Хлынов передал президенту РФ подготовленные предложения по этому вопросу.

«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что то, что Канада так долго не хотела возвращать турбину для газопровода «Северный поток» связано с тем, что Оттава хочет выйти на рынок Европы со своими энергетическими ресурсами, а не со спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.