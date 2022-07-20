Таллин, 20 июля, 2022, 17:04 — ИА Регнум.

Ctu.customs.ru На таможне

Министерство финансов Эстонии направило на межведомственное согласование проект распоряжение о прекращении сотрудничества и взаимопомощи в вопросах таможенного контроля с Российской Федерацией. Об этом сообщил эстоснкий портал rup. ee

Действие эстонско-российского соглашения будет прекращено в соответствии с рекомендацией, данной Департаментом борьбы Европейской комиссии с обманными действиями OLAF. Цель рекомендации — привести к единой форме сотрудничество и административную помощь во всех странах Евросоюза без каких-либо особенностей и исключений.

Эстонско-российское соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах таможенного контроля было заключено на неограниченный срок, однако его действие можно прервать на основании письменного извещения одной из сторон.

Соглашение продолжит действовать еще шесть месяцев после того, как одна из сторон в письменном виде известит о намерении прервать договоренность. Распоряжение правительства вступит в силу на общих основаниях.