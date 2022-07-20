Москва, 20 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. То, что Канада так долго не хотела возвращать турбину для газопровода «Северный поток», связано с тем, что Оттава хочет выйти на рынок Европы со своими энергетическими ресурсами, а не со спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Об этом 20 июля рассказал президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», — сказал российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что в основе такого решения канадских властей лежат не политические цели, и даже не российская спецоперация на Украине, а прагматические цели по выходу Канады на рынок Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для газопровода «Северный поток» уже перевозят из Канады и она якобы «вернется на место вовремя».