Москва, 20 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Федеральное информационное агентство ИА REGNUM за годы своей работы достигло «огромных высот», в том числе в Чувашии, где выступило инициатором ряда проектов. Об этом заявил 20 июля в Москве глава Чебоксар Олег Кортунов, поздравляя сотрудников агентства с 20-летием со дня создания ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Глава Чебоксар Олег Кортунов

Руководитель чувашской столицы вручил благодарственные письма, в которых отмечается, что «без кропотливого ежедневного труда» коллектива ИА REGNUM «невозможно развитие и процветание нашей Родины», подчеркнув, что за 20 лет «эффективной работы сделано немалое». Говоря о Чувашии, одним из «самых важных моментов» глава Чебоксар назвал публикацию материалов о строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые возводились в республике в первые годы Великой Отечественной войны.

«Всем счастья, удачи, дальнейшего карьерного роста. 20 лет вроде бы небольшой срок жизни для человека, но я думаю, что для информационного агентства это — огромный срок, за который вы достигли огромных высот, чего и в дальнейшем вам желаю», — сказал Олег Кортунов.