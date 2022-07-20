Воронеж, 20 июля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Воронежской области 20 июля выявлены 125 пациентов с коронавирусом — на 11 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 16 человек. Всего на территории региона выявлено 390 тыс. 783 положительных результата исследования.

381 тыс. 163 человека выписаны после курса лечения, в том числе 133 — за последние сутки.

За весь период скончались 8 тыс. 354 человека. Подтвержден один новый летальный случай.