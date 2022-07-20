Москва, , 16:06 — REGNUM Над манерой лидеров стран Запада сваливать собственные ошибки на действия Москвы пошутил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, перечислив 11 «грехов», в которых западная сторона обвиняет Россию. Он написал об этом 19 июля в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Наши грехи (в чем виновата Россия): в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится все живое. В провоцировании введения «адских санкций» против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям», — отметил он в своём сообщении.

Также зампред Совбеза РФ добавил, что в том, что президент США Джо Байден путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту телесуфлера, по мнению Запада, также там считают виновной «руку Кремля».

Кроме того, Медведев уточнил, что в западных странах также обвиняют Москву в том, что украинский посол в Берлине назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой»; в отставках всех лидеров Европы, начиная с эпохи правления российского императора Петра I; и в манипулировании общественным мнением с помощью русской литературы и симфонической музыки, каковые «некритично потребляют доверчивые» жители Европы.

При этом он отметил, что также, по мнению Запада, за убийством римского императора Гая Юлия Цезаря, организованным для раскола западного мира и продвижения в нём антилиберальные ценностей, тоже стоят «российские наймиты».

Помимо того, в последнем, одиннадцатом, пункте замглавы Совбеза России назвал «ничем не спровоцированный упреждающий метеоритный удар», ставший причиной исчезновения динозавров и указал, что этот список является открытым и на Западе продолжают его уточнять.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, которая является абсолютно уникальной и самой большой на планете страной, должна проводить полностью независимую внешнюю политику для того, чтобы быть сильной, в противном случае её просто растерзают.