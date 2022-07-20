Москва, 20 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. К географическим задачам спецоперации России на Украине добавились новые территории. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Географические задачи спецоперации отодвигаются еще дальше, теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий», — сказал министр.

Он также посетовал, что в настоящее время переговоры с Киевом не имеют смысла, поскольку Украине не позволят вести диалог и искать решения.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решимость страны следовать своему курсу укрепилась на фоне угроз из США.