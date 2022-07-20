Курск, 20 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, капитан Денис Каменев. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, капитан Денис Каменев

«Денис родился 14 января 1991 года в посёлке Юбилейный. Учился в школе-интернате № 4 города Курска, в 2011 году поступил в Академию Федеральной службы охраны РФ, которую закончил в 2015 году», — говорится в официальном сообщении.