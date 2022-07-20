Москва, 20 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 июля провёл встречу с участниками проекта «Большая перемена», учениками 5-7-х классов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. Сам конкурс проходит в «Артеке».

«Вы собрались в «Артеке», который уже стал родным, настоящим домом для участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» и сейчас радушно принимает ребят из всех регионов нашей страны — финалистов среди учеников 5–7-х классов», — сказал Путин.

Он отметил, что впервые к финалу «Большой перемены» присоединились школьники из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из 34 иностранных государств.