Стокгольм, , 12:51 — REGNUM Жизнь простых шведов должна «насколько это возможно» протекать как обычно, несмотря на изменение климата, заявил 20 июля в интервью изданию Dagens Nyheter лидер оппозиции Ульф Кристерссон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

В частности, лидер «Умеренных» отметил, что такие технологии как электрификация и улавливание углерода, позволяют сокращать выбросы, не меняя стиль жизни отдельных людей.

«Моя цель не в том, чтобы люди изменили свою жизнь. Моя цель — сократить выбросы», —сказал Кристерссон.

Лидер оппозиции признает, что необходимы серьезные изменения для защиты окружающей среды, но тут же добавляет, что преобразования в этой сфере должны происходить «в демократическом обществе», где люди не только понимают всю серьезность ситуации, но и «могут жить разумной жизнью».