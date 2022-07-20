Стокгольм, 20 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Согласно новому отчету Конфедерации служащих, среди стран ЕС выплаты из фондов страхования по безработице за последние 20 лет сократились больше всего в Швеции. Теперь организация считает, что размер компенсации следует увеличить, сообщил 20 июля телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

В 2021 году шведский Фонд страхования по безработице занимал на 21-е место в сравнении с 27 странами ЕС. Во время пандемии Швеция поднялась на 16-е место в 2022 году, но в конце текущего года размер выплат снова будет снижен до того же уровня, что и до пандемии.

Иными словами: предельный размер выплаты по безработице после уплаты налогов вернется примерно с 18 000 крон (1 800 долларов США) до 14 000 крон.

«Это негативное развитие ситуации. Идея Фонда страхования по безработице заключается в том, что общество должно иметь возможность меняться, когда речь заходит о рынке труда. Есть риск, что мы будем бояться изменений и откажемся от развития», — сказала в интервью SVT председатель Конфедерации служащих Тереза Сванстрём.