Лондон, 20 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Отключение Евросоюза от поставок российского газа обеспечить России победу на Украине, пишет журналист Роджер Бойс в статье для британской газеты The Times.

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Он считает, что победа в военной операции может быть достигнута не только с помощью артиллерии «и грубой силы», но и через поставки топлива на европейский рынок.

Бойс назвал вероятным скорое наступление момента истины, в котором определится, затянется ли остановка газопровода «Северный поток» на неопределённый срок. Если Москва решит перекрыть газ, то страны Европы охватят опасения морозной зимы и резкого роста стоимости газа, а также промышленного кризиса.

В этом случае поддержка странами ЕС Украины начнёт сокращаться, говорится в материале.