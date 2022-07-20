Москва, 20 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Запустить газопровод «Северный поток — 2» потребовали от правительства ФРГ читатели немецкой газеты Die Welt. Так они отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, передают 20 июля РИА Новости.

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

«Путин, конечно, прав на 100%. Трубопровод по конструкции идентичен «Северному потоку — 1». Какой именно трубопровод используется — фактически никакой разницы нет, это просто политический вопрос», — считают граждане ФРГ.

Читатели обратились к властям ФРГ: «Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите «Северный поток — 2» и остановите свою политику. Речь идёт об экономической и социальной безопасности страны».

Как сообщало ИА REGNUM, для решения энергетических проблем и увеличения поставок газа можно запустить трубопровод «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран.

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