Мельбурн, Австралия, 20 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В отчете о борьбе с коррупцией, представленном 20 июля в парламент штата Виктория (юго-восток Австралии), сделаны шокирующие выводы о масштабах «неэтичного и ненадлежащего поведения» среди правительственных чиновников, сообщил телеканал Nine News.

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«Отчет иллюстрирует перечень неэтичного и ненадлежащего поведения. Это включает наем неквалифицированных людей на различные должности, финансируемые за счет средств налогоплательщиков; использование этих должностей для поддержки партийной деятельности, кумовства, подделки подписей, запугивания и попыток вмешаться в процесс предоставления государственных грантов», — заявила в парламенте омбудсмен штата Виктория Дебора Гласс, которая составила отчет вместе с членами Независимой антикоррупционной комиссией.

Отмечается, что основная ответственность за коррупцию, по мнению составителей документа, ложится на партийное руководство лейбористов.

«Хотя мы видели свидетельства тревожных действий сотрудников, большинство из которых понимали, что поступают неправильно, основная ответственность лежит на депутатах, на которых они работали, и лидерах парламентских фракций», — добавила Дебора Гласс.

Утешением для правительства второго по численности населения штата Австралии состоит в том, что в отчете не содержится рекомендаций по предъявлению юридических обвинений.