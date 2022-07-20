Москва, 20 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В оккупированном боевиками Славянске готовится очередная провокация, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Славянск

По рассказам местных жителей, в нескольких районах Славянска замечены группы боевиков, переодетых в российскую военную форму с георгиевскими лентами. Они разгуливают по городу и позируют перед жителями.

По словам Мирошника, такие акции могут быть нацелены на отлов лояльно настроенного к России населения. Он отметил, что союзных войск в городе пока нет.

Также дипломат не исключает и постановочные зверства с участием ряженых националистов. Подобный опыт, напомнил Мирошник, был в Лисичанске.