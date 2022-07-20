* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, 13 сентября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Официальные СМИ Ирана заявили, что в стране задержан один из лидеров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 сентября Associated Press.

По данным иранских спецслужб, террорист находился в контакте с 300 членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировал совершить нападение во время шиитских мероприятий в октябре 2017 года.

Члены Корпуса Стражей Исламской революции задержали подозреваемого в одном из городов неподалеку от Тегерана. Личность боевика в настоящий момент не сообщается.

Задержания членов террористических группировок, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) происходят в Иране регулярно.

Напомним, 7 июня боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили в Тегеране террористический акт, в результате которого погибли 17 человек.

Иран принимает активное участие в войне с террористами в Сирии, поэтому террористические акты на территории страны можно расценивать как месть со стороны боевиков.