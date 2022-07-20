Афины , 20 июля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Борьба с мощным лесным пожаром идёт в районе Пентели на севере Аттики, на ликвидацию огня брошены значительные дополнительные силы. Об этом 19 июля рассказал представитель по печати пожарной службы Греции Яннис Артопиос на внеочередном брифинге в оперативном штабе пожарной охраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Несколько пожаров, вспыхнувших сегодня, в основном в Арте, Мани, Элатие во Фтиотиде, в Лаконии и Элиде, приобрели большие масштабы. Самый значительный пожар произошел сегодня днем в 17:19 (по местному времени — ред.) в Пентели. На данный момент пожар разрастается на более широком участке горного массива Пентели», — уточнил Артопиос.

Представитель пожарной службы уточнил, что для тушения пожара были мобилизованы силы из регионов Центральной и Западной Македонии, Фессалии, Эпира и Центральной Греции. Кромн того, приведены в боевую готовность сотрудники пожарной службы Аттики.

Непосредственно на месте борются с огнём 350 пожарных с 13 пешими группами, включая 28 румынских пожарных, 60 автомобилей, периодически используются 15 самолетов и девять вертолетов, один из них осуществляет координацию с воздуха.

Артопиос уточнил, что борьбу с огнём усложняет сильный ветер. На месте происшествия работают добровольные пожарные дружины и добровольческие отряды гражданской защиты, мобилизованы силы греческой полиции для превентивной эвакуации граждан из населенных пунктов Драфи, Антусы, Диони и Дасамари.

Информации о пострадавших, а также о заблокированных огнём гражданах не поступало.