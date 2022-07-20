Токио, 20 июля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. США сотворили «ад» в Восточной Европе, снабжая Украину оружием для борьбы с Россией. Об этом пишет японский политолог Ивао Осаки в статье для издания JB Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Кроме того, как отметил эксперт, американские власти пытаются присоединить Украину к НАТО. Он также напомнил, что киевский режим еще до начала специальной военной нарушил Минские соглашения, которые были направлены на урегулирование ситуации в Донбассе.

Все вышеуказанное, по мнению Осаки, подтолкнуло российские власти начать спецоперацию, чтобы снять угрозу для выживания для России. Политолог добавил, что именно США продолжают игнорировать международное право и пытаются навязать свою гегемонию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти могут поставить Киеву новую партию ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.