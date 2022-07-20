Тегеран, 20 июля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Планы Запада ограничить импорт нефти из России могут после их реализации привести к росту стоимости этого сырья в мире, заявил журналистам российский президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, речь идет о повторении ситуации, которая была с ценами на газ.

«Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве финансов США распространило информацию о том, что американские власти считают, что цена за нефтяной баррель в мире может увеличиться до $140, если ограничить цены на российскую нефть.