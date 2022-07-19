Манчестер, Великобритания, 19 июля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. 28-летний фланговый атакующий защитник московского «Спартака» и сборной Португалии по футболу Жоау Канселу сменил игровой номер. Как сообщают на официальном сайте «горожан», португалец в следующем сезоне будет выступать за клуб под седьмым номером.

Forzajuve.ru Жуан Канселу

В прошедшем сезоне Жоау Канселу принял участие в 36-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету латераля 5 (2+3) очков по системе гол+пас в девяти встречах.

«Манчестер Сити» выкупил Жоау Канселу у туринского «Ювентуса» 7 августа 2019 года за 65 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает футболиста в 65 миллионов евро.