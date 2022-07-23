Чувашия, 19 февраля, 2008, 17:22 — ИА Регнум. Сегодня, 19 февраля, погоду в Чувашии определяет передняя часть циклона с центром над западными областями России. Поэтому на небе сплошная облачность, небольшой снег. Предстоящим вечером и ночью циклон, заполняясь, будет смещаться в сторону Верхней Волги. В среду, 20 февраля, он окончательно вольется в систему облачности южного циклона с центром над Южным Уралом. А до Чувашии дотянется слабовыраженный гребень турецкого антициклона. Но вот тепла от него не достанется - напротив, в условиях радиационного выхолаживания температура воздуха еще немного понизится, сообщил ИА REGNUM автор проекта "Погода в Чувашии" Владимир Михайлов . В четверг под его влиянием подует северо-западный ветер, воздух станет суше, и можно рассчитывать на солнечную погоду. Температура воздуха в середине недели составит -10...-15 градусов в дневные часы и -15...-20 градусов по ночам.

К концу недели изменения в погоду внесет огромный атлантический циклон, который на большой скорости пронесется со Скандинавии на Верхнюю Волгу. Под его влиянием начнется небольшой снег, подует южный ветер и начнут повышаться столбики термометров. Днем в пятницу будет уже -7...-9 градусов мороза, а в субботу и вовсе потеплеет до ноля. Но оттепель будет сопровождаться сильным юго-западным ветром с порывами до 20-22 м/с и при прохождении атмосферных фронтов довольно сильными осадками, преимущественно в виде мокрого снега. Как ожидается за эти дни может выпасть до 20 см снега.

Уже к концу выходных циклон уйдет за Урал, что обернется для Чувашии очередным затоком холодного воздуха. Температура воздуха вновь понизится до -5...-10 градусов мороза. Но всего на пару дней, поскольку неутомимая Атлантика к концу месяца расщедрится еще на один циклон, который в свою очередь уже на довольно долгое время обеспечит в Чувашии пасмурную слякотную погоду со среднесуточной температурой воздуха от ноля до +2 градусов тепла.