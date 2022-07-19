Манчестер, Великобритания, , 18:20 — REGNUM Английский футбольный клуб «Мидлсбро» 19 июля взял в аренду 27-летнего американского голкипера «Манчестер Сити» Зака Стеффена. Арендное соглашение рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года.

За «Манчестер Сити» Зак Стеффен выступает с 9 июля 2019 года после перехода из «Колумбуса» за 6,82 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Зак Стеффен принял участие в семи матчах за «горожан» во всех турнирах (Кубок Лиги, Кубок Англии, Лига Чемпионов УЕФА), в которых пропустил суммарно девять мячей.