Манчестер, Великобритания, 19 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Как сообщает французское издание Le Parisien, «Манчестер Сити» отказался от идеи подписания 30-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара. Парижский клуб предлагал «горожанам» подписать бразильца.

Antoine Dellenbach Неймар

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Неймар принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также бразилец получил десять желтых карточек.

За «Пари Сен-Жермен» Неймар выступает с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.