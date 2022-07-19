Москва, 19 июля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, пресс-служба «красно-синих» объявила о возвращении в расположение московского ЦСКА 23-летнего бразильского центрального защитника Бруно Фукса.

ФК ЦСКА

Последние несколько недель Бруно Фукс пребывал в Бразилии для прохождения курса реабилитации.

В прошедшем сезоне Бруно Фукс принял участие в десяти матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых получил одну желтую и одну красную карточки.

За ЦСКА Бруно Фукс выступает с 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро, а соглашение защитника с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года.