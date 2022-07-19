Стокгольм, 19 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Ранее проходивший военную службу в ВВС Швеции в Упсале гражданин этой страны, который воевал на стороне киевского режима, погиб под Харьковом. Об этом 19 июля сообщает телеканал SVT со ссылкой на источник.

Швеция

«Он приехал сюда пару месяцев назад», — сказал он.

Также уточняется, что 28-летний военнослужащий, который имел звание лейтенанта, получил ранение осколками гранты в грудь. При этом отмечается, что, по неподтверждённой информации, для участия в военных действиях на Украине на стороне Киева туда уехало несколько сотен жителей Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелу район Новой Каховки в Херсонской области.