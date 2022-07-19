Курск, 19 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Роман Павлов. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба администрации региона.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Роман Павлов

Павлову было 42 года, он служил по контракту старшим оператором противотанковых ракетных комплексов. Погиб при освобождении города Лисичанска в ЛНР.

Роман Павлов родился в деревне Доброхотово Фатежского района. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках.