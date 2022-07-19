Тегеран, , 16:14 — REGNUM В Тегеран для проведения двусторонних переговоров и саммита трёх стран — гарантов урегулирования в Сирии в рамках астанинского формата прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости.

Владимир Путин Kremlin.ru

При этом ранее стало известно, что глава Российского государства вначале проведёт встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и с иранским верховным лидером Али Хаменеи.

После этого президент РФ встретится со своим коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом, а потом состоятся переговоры в формате Россия-Иран-Турция, по итогам которых, как ожидается, главами трёх стран будет сделано совместное заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что главными темами трёхсторонних переговоров будут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией, и ряд других вопросов в сфере двустороннего и регионального сотрудничества.