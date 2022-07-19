Тегеран, 19 июля 2022, 16:14 — REGNUM В Тегеран для проведения двусторонних переговоров и саммита трёх стран — гарантов урегулирования в Сирии в рамках астанинского формата прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

При этом ранее стало известно, что глава Российского государства вначале проведёт встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и с иранским верховным лидером Али Хаменеи.

После этого президент РФ встретится со своим коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом, а потом состоятся переговоры в формате Россия-Иран-Турция, по итогам которых, как ожидается, главами трёх стран будет сделано совместное заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что главными темами трёхсторонних переговоров будут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией, и ряд других вопросов в сфере двустороннего и регионального сотрудничества.