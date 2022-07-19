Смоленская область, 2 апреля, 2013, 16:11 — ИА Регнум. 411,9 млн рублей будет перечислено в бюджет Смоленской области до конца текущей недели. Соответствующее соглашение подписано между министерством сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе администрации Смоленской области.

Согласно соглашению, средства, полученные из федерального бюджета в качестве субсидий, будут направлены на проведение комплекса сезонных сельскохозяйственных работ на территории региона.