Москва, 19 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Американский доллар в ходе валютных торгов на Мосбирже опустился ниже 55 рублей за единицу, следует 19 июля из данных торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

В 15:04 по московскому времени курс доллара США на Мосбирже составил 54 рубля 88 копеек. Показатель стал минимальным с 4 июля. По сравнению со стоимостью американской валюты на начало торгов, произошло снижение на 1 рубль 46 копеек.

Официальный курс Банка России на 19 июля установлен на уровне 56 рублей 56 копеек за доллар.