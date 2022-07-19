Санкт-Петербург, 19 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вновь зафиксировали рост числа госпитализаций больных с COVID-19. За сутки в стационары поместили 26 пациентов, что на девять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 19 июля сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В то же время в городе не идёт на спад и число новых заражений коронавирусом. За сутки обнаружили ещё 521 случай (+4 относительно предыдущих суток). Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки пять пациентов (-1). Количество переболевших вирусом за сутки пополнилось на 430 человек (+402).

В больницах на лечении ковида и пневмонии, по данным на 19 июля, лежат 839 пациентов (-29). При этом 121 больной (+2) размещён в реанимации. А аппараты ИВЛ поддерживают жизнь 20 петербуржцев (-2). Покинули стационары за сутки 24 человека (+17).

На сегодняшний день коечный фонд в Петербурге составляет 1109 мест. Лечение больных по-прежнему ведут пять городских стационаров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском комитете по здравоохранению, в Северной столице, несмотря на очередной рост заболеваемости ковидом, «на данный момент имеется достаточное количество свободных коек — увеличение не планируется».

Часть больных остаётся на лечении в домашних условиях. За сутки их число достигло 2210 человек. Прирост составил шесть пациентов.

Отметим, что в Санкт-Петербурге за всё время пандемии зафиксировали 1 542 397 случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса за это время стали 34 256 больных. Но при этом излечились от него 1 503 778 человек.