Огори, , 13:51 — REGNUM Японская полиция разыскивает дикую обезьяну, которая за две недели напала на 10 человек, сообщают местные СМИ.

Обезьяна Pixel-mixer

Инциденты начались 8 июля в городе Огори на юго-западе страны. Самым серьезным стало нападение на младенца в частном доме.

«Я пылесосила, как вдруг услышала плач дочери, обернулась и увидела, что обезьяна схватила ее за ноги, пока она играла на полу. Было похоже, как будто обезьяна пытается вытащить ее на улицу», — рассказала местным СМИ мать ребенка.

В прошлые выходные обезьяна ростом 40-50 см открыла дверь в квартиру на первом этаже и поцарапала ногу четырехлетней девочки, а затем напала на других людей, находившихся поблизости, по данным информационного агентства Kyodo. Обезьяна также проникла в местный детский сад и поранила девочку.

По сообщениям прессы, местная полиция приведена в состояние повышенной готовности. Полицейские расставили ловушки и попросили жителей не оставлять окна открытыми. Местная мэрия распространила листовки, призывающие проявлять бдительность, но по состоянию на 19 июля животное все еще не поймано.

Это не единственные нападения диких животных в Японии. В последние годы по всей стране были зафиксированы случаи нападения медведей и кабанов, включая инцидент 2021 года, когда два кабана ранили несколько человек в парке Хиросимы, после чего были застрелены.

Нападения животных связывают с нехваткой пищи в естественной среде обитания, что вынуждает их забредать в населенные пункты.

Также свою роль сыграло обезлюдение сельских районов, которые когда-то были естественной границей между средой обитания животных и людей.

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