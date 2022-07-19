Подгорица, , 13:29 — REGNUM В Черногории цены на товары и услуги личного потребления, измеряемые индексом потребительских цен, в июне по сравнению с маем были в среднем на 1,8% выше, свидетельствуют данные статистического ведомства Monstat.

Инфляция josep salvia i boté

По сравнению с тем же месяцем прошлого года потребительские цены в июне были в среднем на 13,5% выше.

«Наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен по группам твердое топливо, молоко, сыр и яйца, услуги по размещению, масла, услуги по содержанию и ремонту квартир, мясо, фрукты, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости», — говорится в сообщении.