Новосибирск, , 13:04 — REGNUM Власти Новосибирска проигнорировали предложение построить дорогу в пойме реки Ельцовки-1. Как сообщает 19 июля официальный сайт мэрии, там планируют создать парк с экотропой, природными зелеными зонами и площадкой для скейтбординга.

Новосибирск

Мэр Анатолий Локоть после обсуждения с экспертами утвердил концепцию благоустройства территории и дизайн-проект будущего парка. В дальнейшем эти разработки лягут в основу проектно-сметной документации.

Превратить в парк планируют территорию в пойме реки Ельцовки-1, ограниченную Красным проспектом, улицами Ипподромской, Кавалерийской, Танковой, Овражной и Брестской горкой. Площадь проектируемой территории — 13,6 га. Земельные участки внесены в кадастр как зеленые зоны — капитального строительства на них не будет.

«Рассматриваем проект озеленения территории в Заельцовском районе. Было много споров, противоречий, были предложения построить там дорогу. Но в 2020 году мы приняли решение, что эта территория должна стать зеленой зоной. Привлекли к обсуждению вопроса жителей, общественников, депутатов, создали рабочую группу и приступили к созданию концепции будущего парка, — отметил мэр Анатолий Локоть. — У нас был выбор: сохранить природное русло или идти по пути, проторенному нашими предшественниками, и заключить реку в коллектор. Принципиальное решение принято — мы оставляем реку открытой».

По мнению специалистов, сохранение реки станет большим преимуществом для парка и позволит сохранить виды растений и животных, обитающих на этой территории.

«Река является главным эмитентом водного баланса территории. Важно сохранить реку и всё биологическое разнообразие, сложившееся вокруг неё. Речная долина изменялась неоднократно, тем не менее там сохранена часть аборигенной флоры и фауны, там есть животное население — утки, бобры и большое количество певчих птиц, которые селятся в кустарниковых зарослях», — пояснила начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

Парк соединит участки жилмассивов, которые сейчас разделяет овраг и делает невозможным переход из одной части в другую. «Территория станет проницаемой для пешеходов, местом отдыха и любования природой», — подчеркнула Светлана Гижицкая.

Дизайн-проект, созданный архитектурной мастерской ООО «Адаптик-А», предусматривает укрепление склонов прибрежной части, создание дорожно-тропиночной сети, множество локаций для активного и тихого отдыха, площадки для проведения мероприятий. Ожидается, что 80% территории парка будет составлять озеленение, 20% займёт твёрдое покрытие.

Для реализации проекта планируется привлекать инвесторов — компании, строящие близлежащие жилые комплексы. ГК «Химметалл» уже приступил к работам по благоустройству участка в районе здания на ул. Танковой, 24. В дальнейшем эта территория станет частью парка в пойме реки Ельцовки-1.

Как сообщало ИА REGNUM, что 1 сентября 2021 года был утверждён состав рабочей группы по водно-зеленому городскому каркасу, которая включает представителей профильных подразделений мэрии, правительства Новосибирской области, научно-исследовательских институтов и новосибирских высших учебных заведений.

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