Иркутск, 20 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Иркутская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт продукции. По предварительным данным за первое полугодие 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), его объем увеличился более чем на 12%. Этому способствует реализация в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробности с Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, открывшейся в Иркутске, сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

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На конференцию собралось более 120 человек из 78 регионов России. Это сотрудники Российского экспортного центра, руководители центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации и центров «Мой бизнес». Они подведут итоги работы за первое полугодие 2022 года, в течение четырех дней станут участниками стратегических сессий, тренингов и деловых игр, цель которых — сделать работу по поддержке российских экспортеров более эффективной.

«Для стабилизации ситуации проводится ряд мероприятий, в том числе по привлечению новых компаний в экспортную деятельность. Реализуется проект «Экспортный десант», в состав которого вошли представители регионального Правительства, федеральных ведомств, институтов поддержки бизнеса. С начала текущего года «Экспортный десант» уже посетил девять муниципальных образований области, в общем в 2022 году участники рабочей группы намерены побывать в 21 муниципалитете. В рамках проекта ведется работа по поиску перспективных ниш, получены позитивные отзывы деловых кругов территорий», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, география поставок из Иркутской области охватывает 21 страну. Приоритетными странами для иркутского бизнеса являются Китай, Япония, Монголия, Вьетнам, Южная Корея и Казахстан. Региональные власти поставили задачу к 2027 году довести долю субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта региона с 22 до 24%. Для этого будут выстраиваться новые логистические цепочки и максимально использоваться возможности институтов поддержки бизнеса — запланировано развитие логистических центров в рамках инвестиционной деятельности, а также акселерационная программа для предпринимателей.

«Мы с вами продолжаем работать в новых изменившихся условиях. Отмечу, что российская инфраструктура поддержки экспорта не прекращала своей работы ни на минуту, участвуя в антикризисных штабах, самостоятельно оказывая необходимую, часто ситуативную помощь и поддержку нашим экспортерам, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса.

И сегодня, и в последующие дни нашей работы мы подведем предварительные итоги, обсудим, как изменились мы, как изменились наши клиенты и их поведение, попытаемся найти способы и возможности сделать представляемые экспортерам сервисы более совершенными и доступными», — подчеркнул управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры экспортеров и партнерской политики АО «Российский экспортный центр» Евгений Подшивалов.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калининсчитает, что импортозамещение — это непростая вещь: «Во-первых, у нас должны быть ведущие компетенции по ряду таких продуктов. Во-вторых, не нужно, наверное, все импортозамещать, скорее нужна импортонезависимость. Мы все равно ни в коем случае не должны уйти от международной кооперации: нам необходимо экспортировать продукцию, но также нужно использовать лучшие мировые решения для производства товаров. Не хочет с нами работать Запад, с нами готов работать Восток».

Иркутская область является экспортно-ориентированным регионом. По итогам прошлого года она заняла 10 место среди субъектов Российской Федерации по объему экспорта.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства, отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще выйти на международные рынки.

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